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«Антиковидный паспорт»: какое преимущество может дать новый документ владельцу

Ирина Киселенко
Денис Шурыгин
21:51 19.01.2021
Всех, кто привился от COVID-19, планируют вносить в единый реестр.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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В России планируют выдавать документ, который будет подтверждать наличие прививки от COVID-19. Паспорт, бейдж, удостоверение или QR-код - названия меняются в зависимости от региона и уровня власти, но смысл остается прежним. Всех, кто привился от COVID-19, планируют вносить в единый реестр и создать базу данных.

В век электронных технологий такой ключик может стать золотым. Каждому, кто поставит себе вакцину от COVID-19, будут выдавать QR-код, и он станет пропуском в прошлое, в мир, где можно запросто зайти в музей, не носить маску или заниматься спортом в приятной компании.

Возможность путешествовать, скидка в кафе, билеты в кино, поход в театр - антиковидный паспорт наделит владельца правами, которых большинство из нас сейчас лишено из-за эпидемии. Пока это на уровне идеи, но разговоры о паспортах уже ведутся, так что всеобщая паспортизация вакцинированных, скорее всего, вопрос времени.

«Какой-то официальной позиции сейчас нет, но тема циркулирует, ее прорабатывают. Коронавирус создал новую реальность, в которой мы с вами живем и в которой будем жить еще неопределенное время», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Никаких бумажных документов, так предлагают в правительстве. Все через портал госуслуги. Портал дает возможность записаться на прием к врачу, на вакцинацию и оформление паспорта. Какие конкретно данные туда вносить, кто получит к ним доступ, пока в процессе обсуждения, но сама система уже работает.

«Через сайт по завершении второго этапа вакцинации можно будет оформить электронный сертификат о ее прохождении. Сейчас Правительство прорабатывает вопрос международного признания сертификатов. Такое поручение дал Президент. При проработке вопроса особое внимание следует уделить безопасности персональных данных. Они должны быть надежно защищены», - рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

У такой идеи нашлись и противники. Во-первых, цифровой формат хранения данных отличный повод для утечки информации, а во-вторых, как быть тем, кто паспорт не получит, потому что не захотел ставить вакцину, например, или переболел коронавирусом, в организме антитела и прививаться нет смысла.

Против ковидных паспортов резко выступила лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая усмотрела в этом нарушение личных свобод граждан.

«QR-код вседозволенности» может сыграть с владельцами паспортов еще одну злую шутку. Ведь это только кажется, что иммунитет к коронавирусу гарантирует безопасность свою и окружающих.

«Имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим кратковременно может стать носителем инфекции и инфицировать окружающих. Поэтому ношение масок сегодня является обязательным», - подчеркнул министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

История уже знает примеры введения паспортов на время эпидемий. Во время чумы в Италии выдавали разрешительную грамоту для путешествий, она датирована 1722 годом.

Подробнее в сюжете Дениса Шурыгина.

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