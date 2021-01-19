Правительство Москвы установило прожиточный минимум на 2021 год

В 2021 году прожиточный минимум на одного человека в Москве превысит 18 тысяч рублей. Соответствующий документ был подписан Сергеем Собяниным 19 января.

«Установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2021 год в расчете на душу населения - 18 029 рублей», - уточняется в документе.

В то же время, минимум для трудоспособного населения расположился на отметке 20 589 рублей, для пенсионеров - 13 496 рублей, для детей - 15 582 рубля, пишет РИА Новости.

Ранее правительство России установило величину прожиточного минимума для населения на 2021 год в размере 11 653 рублей.