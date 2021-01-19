Консул РФ в Нью-Йорке прокомментировал отключение телефонной связи

Консул генерального консульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский рассказал «Звезде», что из-за отключения американской стороной телефонных линий дипмиссии у российских граждан возникают серьезные проблемы.

«Речь здесь идет не об одной-двух линиях, а порядка нескольких десятков линий, которые были выключены одномоментно. В этой связи очень большие проблемы возникают у наших граждан, проживающих в консульском округе - Нью-Йорк и окрестные штаты. Люди пожилого возраста, те, кто не пользуются Интернетом, просто не могут связаться с консульством»,- сказал он.

Кроме того, у сотрудников консульства на данный момент «нет возможности пользоваться телефонной связью в связи со служебной необходимостью».

Топольский отметил, что американская сторона пока не смогла устранить «технические проблемы», из-за которых с 18 января была отключена телефонная связь.