Эксперт оценил возможность «сокрытия истинных причин» пандемии коронавируса в КНР

Если бы китайские специалисты сообщили о COVID-19 сразу после выявления первого случая в Ухане, то на процесс распространения вируса в мире это никак бы не повлияло, считает заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

«Это сейчас мы знаем, что началась эпидемия, а тогда они этого не знали. У них появились какие-то случаи, естественно, они их проверяли какое-то время, потому что надо было понять, что действительно происходит что-то ненормальное, а не просто сезонный подъем ОРВИ. Они провели исследование, получили представление о возбудителе, что он отличается от того, что циркулирует обычно и тогда сообщили. Потраченное на исследование время никак драматически не повлияло на скорость распространения количества новых случаев», - сказал специалист.

На данный момент в Китай уже прибыла делегации Всемирной Организации здравоохранения, в составе которой представители России, Вьетнама, США, Великобритании, Японии, Австралии, Дании, Германии, Катара и Нидерландов.

По словам Дедкова, процесс установления источника происхождения нового типа коронавируса займет много времени, поскольку специалистам предстоит провести большое количество различных экспертиз.

О деталях программы эксперт пока не уточнил, так как основные направления находятся на согласовании. Однако он заверил, что для работы группы созданы все технические возможности и оказывается комплексная поддержка с китайской стороны.

Ранее в СМИ появилась информация, что китайские медики специально не рассказывали о вспышке новой коронавирусной инфекции. Подобное обвинение было сделано и администрацией Дональда Трампа.