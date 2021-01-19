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Россия и Белоруссия примут участие во встрече ООН с Тихановской

Ирина Киселенко
20:44 19.01.2021
Встреча с участием экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской пройдет 22 января.
Россия и Белоруссия примут участие во встрече ООН с Тихановской
© Фото: Bernd von Jutrczenka dpa Globallookpress
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Встречу Совета Безопасности ООН с участием Светланы Тихановской представители России и Белоруссии бойкотировать не будут. Встреча пройдет 22 января по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Конечно, налицо чистой воды провокация со стороны эстонцев и других западных стран, - отметил он.

Полянский подчеркнул, что Россия и Белоруссия примут участие во встрече.

Ранее стало известно, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в столицах Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня. Такое решение было принято на заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF), посвященном данному вопросу.

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