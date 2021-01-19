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Минпромторг РФ выступил с предложением повысить утильсбор на легковые и грузовые машины на 25%

Ирина Киселенко
20:13 19.01.2021
Увеличение ставок не вызовет роста цен на автомобили российского производства.
Минпромторг РФ выступил с предложением повысить утильсбор на легковые и грузовые машины на 25%
© Фото: pixabay.com
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В 2021 году Минпромторг РФ предложил увеличить на 25% базовую ставку утильсбора на легковые машины и грузовики. Соответствующий проект постановления размещен на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.

Отмечено, что для легковых машин предлагается увеличить с 20 до 25 тысяч рублей, для грузовиков - со 150 до 187,5 тысячи рублей. В России базовая ставка утилизационного сбора для автомобилей составляет 20 тысяч рублей, а для грузовиков и автобусов - 150 тысяч соответственно.

«Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства», - отмечает Минпромторг в пояснительной записке к документу.

Данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса.

«Ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя составит не более 4500 рублей в отношении новых автомобилей и не более 6500 рублей в отношении автомобилей, бывших в употреблении», - поясняется в документе.

В конце 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров допускал возможность очередной индексации утильбсора в 2021 или 2022 году. Утильсбор, введенный в РФ в 2012 году, повышали уже трижды. На рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

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