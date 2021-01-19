В стране и мире Росгвардия выступила с предложением разрешить инкассаторам задерживать грабителей Ирина Киселенко Охранники и инкассаторы должны будут передавать задержанных сотрудникам полиции. © Фото: Алексей Сухоруков РИА Новости Читайте нас на: Начальник управления госконтроля Росгвардии Антон Линев сообщил о предложении Росгвардии о наделении инкассаторов и охранников банков полномочиями для задержания грабителей. «Предложено законопроектом предоставить полномочия по задержанию охранниками и инкассаторами банковских учреждений лиц, пытающихся совершить противоправное посягательство в отношении объектов и охраняемых грузов», - сказал он. Также было отмечено, что охранники и инкассаторы смогут передавать задержанных сотрудникам полиции, передает РИА Новости.



Ранее Росгвардия разработала изменения в правила оборота оружия и боеприпасов, которые уточняют механизм их комиссионной продажи. В частности, предлагается постановлением правительства Российской Федерации уточнить процедуру принятия на комиссионную продажу оружия, принадлежащего гражданам РФ или юридическим лицам. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика