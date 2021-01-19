Найдены туристы, с которыми не могли связаться после схода лавины в Домбае

Два человека, с которыми не удавалось связаться после схода крупной снежной лавины на территории горнолыжного склона в Домбае, вышли на связь. Информации о других туристах, которые могли быть погребены под снегом, в настоящее время нет.

Приехавшие отдохнуть на зимний курорт муж и жена чувствуют себя хорошо и не пострадали в результате стихийного бедствия. Их местоположение на данный момент известно. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии.

Ранее в ведомстве сообщали, что спасатели проводят поиски двух человек, возможно заблокированных или пострадавших при сходе лавины. Незадолго до этого сотрудники экстренных служб извлекли тело одного погибшего в горах во время лавины.