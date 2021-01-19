Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

США ввели очередные санкции против «Северного потока - 2»

Светлана Головина
18:51 19.01.2021
Под ограничения попали российское судно, участвующее в достройке трубопровода, и его владелец «КВТ-Рус».
США ввели очередные санкции против «Северного потока - 2»
© Фото: Дмитрий Лельчук, РИА Новости
Читайте нас на:

Соединенные Штаты ввели новые ограничительные меры против российского газопровода «Северный поток - 2».

В частности, под санкции попали трубоукладочное судно «Фортуна» и его владелец - компания «КВТ-Рус».

Кроме того, в списке оказались нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра», а также зарегистрированное в Краснодарском крае ООО «Рустанкер» и еще 14 компаний из Италии, Швейцарии, Венесуэлы, Мальты, Великобритании и Америки, пишет РИА Новости.

О том, что США намерены ввести санкции против «Северного потока - 2», стало известно накануне. В свою очередь, в правительстве Германии заявили, что разочарованы принятым решением.

Незадолго до этого сообщалось, что «Газпром» может приостановить или отложить завершение строительства газопровода по политическим причинам и завершить работу, «как только это станет разумно возможным».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.