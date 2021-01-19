США ввели очередные санкции против «Северного потока - 2»

Соединенные Штаты ввели новые ограничительные меры против российского газопровода «Северный поток - 2».

В частности, под санкции попали трубоукладочное судно «Фортуна» и его владелец - компания «КВТ-Рус».

Кроме того, в списке оказались нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра», а также зарегистрированное в Краснодарском крае ООО «Рустанкер» и еще 14 компаний из Италии, Швейцарии, Венесуэлы, Мальты, Великобритании и Америки, пишет РИА Новости.

О том, что США намерены ввести санкции против «Северного потока - 2», стало известно накануне. В свою очередь, в правительстве Германии заявили, что разочарованы принятым решением.

Незадолго до этого сообщалось, что «Газпром» может приостановить или отложить завершение строительства газопровода по политическим причинам и завершить работу, «как только это станет разумно возможным».