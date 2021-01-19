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В Литве разрабатывают проект для запрета на въезд в страну неугодных российских исполнителей

Ирина Киселенко
18:56 19.01.2021
Ранее литовский МИД обратился в Департамент миграции с ходатайством о запрете российскому исполнителю Филиппу Киркорову на въезд в страну.
В Литве разрабатывают проект для запрета на въезд в страну неугодных российских исполнителей
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и культуре провел специальное заседание по вопросам поправок к закону о правовом положении иностранцев, юридически закрепляющих отказ на въезд в страну исполнителям, взгляды которых вызывают политические подозрения литовских властей.

«Окончательных критериев для обоснования запрета на въезд в страну таких российских исполнителей, как Филипп Киркоров и Михаил Шуфутинский, нет. Необходимо внести в закон изменения, оговаривающие эти критерии», - сказал замминистра иностранных дел Эгидиюс Милюнас.

Председатель комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас добавил, что поправками следует запретить въезд исполнителям, которые «публично или своим творчеством попирают ценности Конституции Литвы».

Ранее миграционная служба Литвы внесла российского исполнителя Филиппа Киркорова в список нежелательных лиц сроком на пять лет. Министерство иностранных дел Литвы подало в Департамент миграции при Министерстве внутренних дел обращение с просьбой о включении гражданина России и Болгарии в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику.

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