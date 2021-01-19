США отключили телефонные линии консульству РФ в Нью-Йорке

С понедельника, 18 января, по решению Соединенных Штатов были отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Twitter-аккаунте.

В связи с этим по всем интересующим вопросам дипломаты просят направлять обращения по электронной почте.

Необходимые адреса можно найти сайте newyork.mid.ru.