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Центральную часть России накроет аномальное тепло

Светлана Головина
17:54 19.01.2021
По предварительным данным, в выходные днем ожидается от минус 2 до плюс 2 градусов.
Центральную часть России накроет аномальное тепло
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде» о грядущем аномальном потеплении в центральной части страны.

По его словам, жесткие морозы сменятся оттепельной погодой буквально за одни сутки к концу недели, однако до этого свою активность продолжит аномальный холод.

Связано это с тем, что воздушные массы, которые поступают в центр России, европейскую часть страны, сформировались не просто в северных районах - Баренцевом море или Новой Земле, а в приполярных районах северного полушария.

«Второй фактор связан с тем, что в условиях антициклональной погоды Москва находится в месте высокого давления. При антициклональной погоде небо, как правило, малооблачное и безоблачное, а в отсутствии облачного покрывала подстилающая поверхность существенно охлаждается. Это называется радиационное охлаждение», - объяснил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, 20 января в дневные часы в Москве ожидается до минус 17 градусов, в Подмосковье до минус 15. В пониженных местах Московской области ночью столбики термометров могут опуститься до минус 25.

«В четверг произойдет резкое изменение погодных условий. Вместо холодных воздушных масс с северо-запада и с севера начнет поступать очень теплый воздух, который сформировался над Средиземным морем. К концу дня температура будет стремиться к нулевой отметке и достигнет минус 2-4 градусов», - рассказал Вильфанд.

На выходных днем в центральной части России ожидается от минус 2 до плюс 2 градусов.

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