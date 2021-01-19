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В КЧР завершены поисково-спасательные работы на месте схода лавины

Ирина Киселенко
17:47 19.01.2021
Поиск происходил на месте схода лавины на склоне горы Мусса-Ачитара.
В КЧР завершены поисково-спасательные работы на месте схода лавины
© Фото: МЧС РФ
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В поселке Домбай в Карачаево-Черкесии завершены поисково-спасательные работы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

«В ходе проведения поисково-спасательных работ 18 января было найдено тело мужчины, иные пострадавшие и погибшие не обнаружены», - сказали в ведомстве.

Как ранее заявили в прокуратуре республики, ЧП в Домбае произошло из-за принудительного спуска снега. Были произведены выстрелы из специализированного орудия с верхней части горы Мусса-Ачитара, вследствие чего произошел неконтролируемый сход снежной лавины на участок местности.

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