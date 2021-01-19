В стране и мире В КЧР завершены поисково-спасательные работы на месте схода лавины Ирина Киселенко Поиск происходил на месте схода лавины на склоне горы Мусса-Ачитара. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В поселке Домбай в Карачаево-Черкесии завершены поисково-спасательные работы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС. «В ходе проведения поисково-спасательных работ 18 января было найдено тело мужчины, иные пострадавшие и погибшие не обнаружены», - сказали в ведомстве. Как ранее заявили в прокуратуре республики, ЧП в Домбае произошло из-за принудительного спуска снега. Были произведены выстрелы из специализированного орудия с верхней части горы Мусса-Ачитара, вследствие чего произошел неконтролируемый сход снежной лавины на участок местности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика