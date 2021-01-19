Литва внесла Киркорова в список нежелательных лиц

Миграционная служба Литвы внесла российского исполнителя Филиппа Киркорова в список нежелательных лиц сроком на пять лет. Об этом сообщается на сайте МВД страны. Запрет на въезд исполнителя в Литву вступает в силу 19 января.

Отмечается, что в понедельник Министерство иностранных дел Литвы подало в Департамент миграции при Министерстве внутренних дел обращение с просьбой о включении гражданина России и Болгарии Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Литвы намерены запретить въезд на территорию страны Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому, поскольку их концерты являются инструментом «мягкой российской политической пропаганды».