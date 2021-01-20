Профессор центра Гамалеи заявил о слабости новых штаммов коронавируса перед вакциной

Профессор и главный научный сотрудник исследовательского центра имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал в беседе с ведущей программы «Между тем» на телеканале «Звезда» Наталией Метлиной о том, что думает по поводу опасности различных новых штаммов коронавирусной инфекции, информация о которых появляется в СМИ.

«Пока что эти мутационные изменения не затрагивают антигенных свойств этого вируса. Они остаются стабильными, и это позволяет вакцине быть активной и эффективной в отношении всех этих новых видов штаммов», - заявил ученый.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала «Звезде», как вести себя после вакцинации от коронавируса. Врач отметила, что самая главная подготовка - здоровье на момент вакцинации без каких бы то ни было обострений или катаральных явлений - кашля или насморка.