Минздрав РФ подготовил правила проведения вакцинации от COVID-19

Минздрав РФ подготовил операционную процедуру, которая определяет правила организации работы медицинских организаций и медицинских работников, осуществляющих проведение вакцинации против COVID-19 у взрослых.

В документе, который уже направлен в регионы страны, описан весь процесс проведения вакцинации, приемки, хранения и применения вакцины для профилактики COVID-19 с температурой хранения ниже -18°С.

Как подчеркивается в документе, при подготовке к вакцинации нет необходимости проведения исследований на наличие иммуноглобулина G и М. А исследование методом ПЦР проводится только при положительном эпидемиологическом анамнезе или при наличии одного из симптомов COVID-19 за последние две недели.



Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что по всей России идет разворачивание пунктов вакцинации. Сегодня 2,2 тысячи медицинских организаций имеют возможность проводить вакцинацию от коронавируса, заявил министр.