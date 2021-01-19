Подруга выпавших из окна многоэтажки школьниц рассказала, зачем девочки пошли в подъезд чужого дома

Выпавшие из окна подъезда жилого дома в Химках школьницы часто приходили в него «тусоваться», рассказала подруга девочек Татьяна.

«Очень часто поднимались и сидели на лестнице грелись, а в этот раз они, видимо, решили встать на стул и сфотографироваться, но это очень странно, это не похоже на них», - сказала она.

По словам Татьяны, незадолго до трагедии девочки опубликовали фотографию в Сети с того самого балкона, на котором был запечатлен стул.

По предположениям знакомых школьниц, трагедия могла произойти из-за того, что девочки вдвоем встали на стул, из-за чего он оказался неустойчив.

На данный момент обстоятельства случившегося выясняются. Прокуратура организовала проверку.