Подруга выпавших из окна многоэтажки школьниц рассказала, зачем девочки пошли в подъезд чужого дома
Инцидент произошел в городе Химки на улице Лесная.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Выпавшие из окна подъезда жилого дома в Химках школьницы часто приходили в него «тусоваться», рассказала подруга девочек Татьяна.
«Очень часто поднимались и сидели на лестнице грелись, а в этот раз они, видимо, решили встать на стул и сфотографироваться, но это очень странно, это не похоже на них», - сказала она.
По словам Татьяны, незадолго до трагедии девочки опубликовали фотографию в Сети с того самого балкона, на котором был запечатлен стул.
По предположениям знакомых школьниц, трагедия могла произойти из-за того, что девочки вдвоем встали на стул, из-за чего он оказался неустойчив.
На данный момент обстоятельства случившегося выясняются. Прокуратура организовала проверку.