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Подруга выпавших из окна многоэтажки школьниц рассказала, зачем девочки пошли в подъезд чужого дома

Светлана Головина
17:03 19.01.2021
Инцидент произошел в городе Химки на улице Лесная.
Подруга выпавших из окна многоэтажки школьниц рассказала, зачем девочки пошли в подъезд чужого дома
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Выпавшие из окна подъезда жилого дома в Химках школьницы часто приходили в него «тусоваться», рассказала подруга девочек Татьяна.

«Очень часто поднимались и сидели на лестнице грелись, а в этот раз они, видимо, решили встать на стул и сфотографироваться, но это очень странно, это не похоже на них», - сказала она.

По словам Татьяны, незадолго до трагедии девочки опубликовали фотографию в Сети с того самого балкона, на котором был запечатлен стул.

По предположениям знакомых школьниц, трагедия могла произойти из-за того, что девочки вдвоем встали на стул, из-за чего он оказался неустойчив.

На данный момент обстоятельства случившегося выясняются. Прокуратура организовала проверку.

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