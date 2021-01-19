Британские ученые научились диагностировать диабет по ушной сере

Ученые из Великобритании обнаружили способность ушной серы менять состав из-за чрезмерного содержания сахара. Благодаря этому свойству можно предсказать развитие сахарного диабета второго типа, выразили уверенность сотрудники Университетского колледжа Лондона, пишет The Mirror.

В ходе эксперимента его авторы разработали специальное устройство, которое измеряет количество глюкозы в ушной сере. Сопоставив эти показатели с данными анализов крови на уровень сахара, ученые обратили внимание на высокую точность новой методики.

«Гаджет собирает крошечные образцы ушной серы и измеряет уровень глюкозы в ней. Полученные сведения дают жизненно важные подсказки относительно перспектив развития диабета», - сообщила руководитель исследования доктор Андрес Херане-Вивес.

По ее словам, предложенный способ является одной из самых простых и дешевых возможностей диагностировать сахарный диабет на ранней стадии, тогда, когда развитие заболевания можно купировать с помощью легкой терапии или даже корректировки образа жизни.