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Британские ученые научились диагностировать диабет по ушной сере

Светлана Иванова
16:07 19.01.2021
Уровень глюкозы в ушной сере измеряет специальное устройство.
Британские ученые научились диагностировать диабет по ушной сере
© Фото: Michaela Begsteiger, imageBROKER, Globallookpress
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Ученые из Великобритании обнаружили способность ушной серы менять состав из-за чрезмерного содержания сахара. Благодаря этому свойству можно предсказать развитие сахарного диабета второго типа, выразили уверенность сотрудники Университетского колледжа Лондона, пишет The Mirror.

В ходе эксперимента его авторы разработали специальное устройство, которое измеряет количество глюкозы в ушной сере. Сопоставив эти показатели с данными анализов крови на уровень сахара, ученые обратили внимание на высокую точность новой методики.

«Гаджет собирает крошечные образцы ушной серы и измеряет уровень глюкозы в ней. Полученные сведения дают жизненно важные подсказки относительно перспектив развития диабета», - сообщила руководитель исследования доктор Андрес Херане-Вивес.

По ее словам, предложенный способ является одной из самых простых и дешевых возможностей диагностировать сахарный диабет на ранней стадии, тогда, когда развитие заболевания можно купировать с помощью легкой терапии или даже корректировки образа жизни.

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