Врач из Кемерово спас жизнь шестилетнего ребенка на борту самолета

Анестезиолог-реаниматолог из Кемерово Василий Жданов спас жизнь шестилетней девочке во врем я перелета с Кубы в Россию.

Через 40 минут после взлета бортпроводники по громкой связи попросили откликнуться врачей для помощи пассажиру. Василий решил, что у кого-то произошла паническая атака или надо помочь нетрезвому пассажиру.

Однако выяснилось, что плохо стало шестилетней девочке, у нее наблюдались признаки анафилактического шока. У ребенка вылезла сыпь, началась одышка. Девочка металась, жаловалась на трудности дыхания. Потом на глазах у ошеломленных людей у девочки начала развиваться спутанность сознания. Врач попросил у бортпроводников аптечку.

«Я не думал, что там такая хорошая аптечка. Для лечения анафилактического шока есть все необходимое: адреналин, преднизолон, физраствор, периферические венозные катетеры. На помощь вызвались еще два человека. Это врач-гинеколог из Челябинска Юлия Чуланова, моя жена — детский эндокринолог Наталья Жданова. Они мне ассистировали при оказании помощи», - рассказал медик «360».

Позже выяснилось, что ребенок жаловался на боль в ноге и за 20 минут до этого и родители дали ему таблетку.

Врач отметил, что анафилактический шок — это потенциально смертельная ситуация, когда счет идет на минуты. Поэтому рассматривать вариант с посадкой самолета было бессмысленно.

«Через 10 минут после введения препаратов девочке стало лучше. Через 15 минут клиника практически купировалась и у ребенка восстановилось ясное сознание. Девочка заснула», — заключил Жданов.

Врач также настоятельно посоветовал взрослым и родителям по возможности не пить таблетки на борту, особенно незнакомые.