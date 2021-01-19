Маски или респираторы: эксперт рассказал, что лучше защищает от вирусов

Президент Ассоциации «СИЗ» Владимир Котов рассказал «Звезде» об основных отличиях медицинских масок от респираторов и сколько по времени разрешается носить изделия.

«Простые маски, плоскостные изделия, не могут обеспечить плотного прилегания к коже лица. Независимо от того, из какого материала они сделаны, будет происходить проскок - воздух, как и вода, как любое вязкое вещество, пойдет по пути наименьшего сопротивления и попадет в зазоры между изделием и кожей лица», - сказал специалист.

В то же время основной задачей респираторов является обеспечение плотного прилегания изделия к лицу. При их изготовлении эксперты проводят специальные испытания, которые подтверждают необходимую плотность прилегания.

«При вдохе человек создает разряжение в респираторном пространстве, через которое проникает окружающий воздух, и высокоэффективное фильтрующее полотно задерживает все вредные вещества, в том числе и вирус, который по размерам в несколько раз больше молекул воздуха», - объяснил эксперт.

Котов напомнил, что медицинские маски и респираторы являются изделиями одноразового применения. Однако сейчас в некоторых случаях «допускается их пролонгация» при правильном использовании и очистке.

«Если мы говорим о медицинских масках, то использовать их можно до намокания, поскольку в дальнейшем создается благоприятная среда для развития отрицательного бактериологического фона. К тому же при дыхании маска будет нагреваться, и различные бактерии будут размножаться в ускоренном темпе, что приведет к дополнительной нагрузке на иммунитет», - подчеркнул Котов.

По словам специалиста, респираторы рассчитаны на использование до 10 часов.

Ранее стало известно, что Минздрав Германии намерен обязать всех граждан использовать респираторы, поскольку они более эффективны.