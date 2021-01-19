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Заболеваемость COVID-19 в Москве снижается

Ирина Киселенко
16:21 19.01.2021
Выявляемость по сравнению с декабрьскими показателями стала ниже на 30%.
Заболеваемость COVID-19 в Москве снижается
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress
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В Москве после новогодних праздников улучшилась ситуация по COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

«Мы фиксируем снижение заболеваемости по всем основным показателям», - сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что если сравнить выявляемость заражений с показателями, которые были в декабре, то можно увидеть снижение на 30%. Госпитализация больных снизилась на 18%.

По оценкам главы города, ситуация позволяет существенно разгрузить коечный фонд. Сейчас резервы ковидных мощностей Москвы оцениваются в 40% от общей потребности.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что по всей России идет разворачивание пунктов вакцинации. Сегодня 2,2 тысячи медицинских организаций имеют возможность проводить вакцинацию от коронавируса, заявил министр.

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