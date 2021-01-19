В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в США наблюдаются проблемы с волеизъявлением и прозрачностью избирательной системы, которые привели к серьезной дестабилизации внутриполитической ситуации в стране.

Он также отметил, что эти проблемы привели «к таким крайним выражениям», которые с тревогой наблюдали Россия и международные партнеры.

«Мы можем просто констатировать наличие этих проблем, вряд ли кто-то может это отрицать, вместе с тем от оценок мы воздержимся», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее стало известно, как в США готовятся к инаугурации Джо Байдена. Все улицы в центре города перекрыты. Вокруг Капитолия возводят километры заборов с колючей проволокой. На дорогах стоят военные патрули, в небо подняты вертолеты. Всего на охрану столицы США будет стянуто около 25 тысяч военнослужащих из всех штатов. Они будут оказывать помощь Секретной службе и полиции.