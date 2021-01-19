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В небе над Сиднеем замечен «огненный» шар

Светлана Головина
15:36 19.01.2021
Неизвестный объект с ярко-белым хвостом появляется в небе на большой скорости внезапно, после чего сгорает.
В небе над Сиднеем замечен «огненный» шар
© Фото: Jamie Kosovich, Facebook
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Житель Сиднея опубликовал видео, на котором запечатлен ярко светящийся шар, озаряющий ночное небо.

На кадрах хорошо видно, как неизвестный объект с ярко-белым хвостом появляется в небе внезапно, на большой скорости пролетает и затухает.

По предположениям очевидцев, небесный объект был простым метеоритом, который сгорел в плотных слоях атмосферы, пишет Express.

Незадолго до этого подобное небесное тело наблюдали жители Вирджинии в Соединенных Штатах.

Ранее на видео попал крупный метеорит, взорвавшийся в небе над Камчаткой. Его диаметр оценили примерно в десять метров.

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