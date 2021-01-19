Названы наиболее перспективные для поставок российского сжиженного газа страны

Традиционно навигация по Северному морскому пути заканчивается в декабре, однако на смену устоявшемуся правилу может прийти новое - в январе 2021 года газовозы «Кристоф де Маржери» и «Николай Евгенов» взяли курс на Китай. По словам директора Института нового общества Василия Колташова, китайская экономика претерпевает конструктивные изменения, поэтому китайский рынок стал одним из главных потребителей российского сжиженного газа.

«Юго-Восточная Азия будет расти, в значительной мере с опорой на китайскую экономику. Видимо, будет расти и Индия, и в целом в данный регион, где-то до Индийского океана, российские поставки сжиженного природного газа являются перспективными», - заявил эксперт.

Колташов подчеркнул, что Россия выстраивает таким образом отношения со странами, до которых поставки ранее просто не могли «дотянуться». Связано это, по его словам, было с отсутствием активной практики сжижения газовых ресурсов и танкерных поставок.

О том, как Россия наращивает поставки газа в Европу и Азию, смотрите в новом выпуске программы «Специальный репортаж» на телеканале «Звезда» во вторник, 19 января, в 18.30. Зрители узнают, поможет ли «генерал Мороз» ускорить реализацию проекта «Северный поток - 2» и почему в условиях большого спроса на голубое топливо Россия снизила его транзит через Украину.