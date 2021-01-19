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Микробиолог объяснил, почему нужно обрабатывать антисептиком перчатки, а не руки

Светлана Иванова
15:31 19.01.2021
При ношении защитных перчаток именно они соприкасаются с потенциально опасными поверхностями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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При ношении защитных перчаток именно их следует обрабатывать антисептиком. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал микробиолог и популяризатор науки Евгений Плисов. По словам эксперта, теперь перчатки, а не кожа соприкасаются с потенциально опасными поверхностями и в дополнительной обработке кожи рук нет смысла.

«Как только мы начинаем надевать перчатки, эти перчатки становятся поверхностью наших рук. Мы с помощью антисептиков обрабатываем поверхность рук, чтобы в итоге этими руками не залезть себе в нос, в лицо, в глаза, в уши. Поэтому надели перчатки - все, теперь это ваши руки, именно их нужно обрабатывать», - пояснил Плисов.

Он отметил, что частая обработка рук спиртосодержащими антисептиками убивает естественный микробиом кожи, что вкупе с зимними морозами приводит к сухости кожи рук и даже появлению трещин.  

«Сняли перчатки, скорее всего, под них никто не забрался. Если хотите, можете, конечно, руки обработать спиртом, потом еще раз надеть перчатки, но надо понимать, что когда вы обрабатываете тело спиртом раз за разом, то вы уничтожаете свой микробиом кожи, руки начинают сохнуть, трескаться, особенно на морозе они начинают трескаться», - указал микробиолог, посоветовав использовать жирные кремы для дополнительного увлажнения кожи рук.

Плисов также назвал вредным ложное чувство безопасности, которое развивается у человека при ношении защитных перчаток. По словам эксперта, люди перестают избегать контакта с потенциально зараженными поверхностями, после чего могут непреднамеренно дотронуться до лица или носа.

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