В стране и мире Пункты вакцинации от COVID-19 разворачивают по всей России Ирина Киселенко В стране развернуто свыше 2,2 тысячи медицинских организаций. © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости Читайте нас на: Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что по всей России идет разворачивание пунктов вакцинации. Сегодня 2,2 тысячи медицинских организаций имеют возможность проводить вакцинацию от коронавируса, заявил министр. «За прошедшую неделю дополнительно открыто 870 таких пунктов. Их число будет пропорционально увеличиваться, так как увеличиваются и объемы поставляемых вакцин", - заявил Мурашко. Ранее в Кремле оценили идею введения COVID-паспортов. Окончательной позиции Кремля по поводу так называемых «ковидных паспортов» для перемещения внутри России и между странами пока нет, однако данная тема обсуждается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика