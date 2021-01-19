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Газпром намерен завершить технически возможную газификацию в России к 2030 году

Светлана Головина
15:09 19.01.2021
По словам Алексея Миллера, с 1 января 2021 года регионы начали ускоренно работать в данном направлении.
Газпром намерен завершить технически возможную газификацию в России к 2030 году
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Глава Газпрома Алексей Миллер на встрече с Владимиром Путиным заявил, что технически возможная газификация в России на 100% будет завершена к 2030 году.

По его словам, с 1 января текущего года в регионах уже начали ускоренную работу в этом направлении.

«К 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год», - уточнил Миллер.

Глава Газпрома акцентировал, что уровень тарифов на газ позволяет сохранять социальную ориентацию на внутреннем рынке.

«В настоящее время социальная ориентация программы газоснабжения и дальнейшая газификация сельских территорий являются приоритетами», - добавил он.

Также Миллер подчеркнул, что во второй половине прошлого года газовый рынок в стране стабилизировался, а экспортные цены восстановились.

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