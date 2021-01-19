Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В прокуратуре назвали причину схода лавины в Домбае

Валентина Пескова
14:09 19.01.2021
При сходе огромной снежной массы с горы один человек погиб и восемь пострадали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Григорий Прусенко, РИА Новости
Читайте нас на:

ЧП в Домбае произошло из-за принудительного спуска снега. Об этом сообщила старший помощник прокурора республики по правовому обеспечению Елена Дармограева.

«Были произведены выстрелы из специализированного орудия для принудительного спуска лавины с верхней части горы Мусса-Ачитара. Вследствие чего произошел неконтролируемый сход снежной лавины на участок местности, где находилось значительное число людей, один из которых погиб», - заявила представитель прокуратуры Карачаево-Черкесии.

По уточненным данным, после схода лавины на горнолыжную трассу в Домбае пострадали восемь человек. Сегодня утром спасатели МЧС РФ возобновили поисковые работы.

Специалисты должны убедиться, что людей под снегом больше нет. Обследовано уже 25 тысяч квадратных метров склона. Поиск осложняют осадки и сильный ветер. Кроме того, по-прежнему сохраняется лавинная опасность.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.