В прокуратуре назвали причину схода лавины в Домбае

ЧП в Домбае произошло из-за принудительного спуска снега. Об этом сообщила старший помощник прокурора республики по правовому обеспечению Елена Дармограева.

«Были произведены выстрелы из специализированного орудия для принудительного спуска лавины с верхней части горы Мусса-Ачитара. Вследствие чего произошел неконтролируемый сход снежной лавины на участок местности, где находилось значительное число людей, один из которых погиб», - заявила представитель прокуратуры Карачаево-Черкесии.

По уточненным данным, после схода лавины на горнолыжную трассу в Домбае пострадали восемь человек. Сегодня утром спасатели МЧС РФ возобновили поисковые работы.

Специалисты должны убедиться, что людей под снегом больше нет. Обследовано уже 25 тысяч квадратных метров склона. Поиск осложняют осадки и сильный ветер. Кроме того, по-прежнему сохраняется лавинная опасность.