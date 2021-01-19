Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Глава государства из года в год не изменяет своей традиции.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер еще ни разу не пропустил праздничные мероприятия, независимо ни от погоды, ни от показаний градусника.

Путин окунулся в купель в Подмосковье. По православному обычаю глава государства, перекрестившись, трижды опустился в прорубь, вырубленную в форме креста.