В стране и мире В Химках из окна многоэтажки выпали две девочки Егор Левин По факту произошедшего начата прокурорская проверка. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: В Подмосковье из окна жилого дома упали две девочки-подростка. Одна из них погибла, вторая госпитализирована. Инцидент произошел в городе Химки на улице Лесная. Сообщается, что девочки упали на козырек подъезда. По данным регионального управления прокуратуры, обстоятельства случившегося выясняются, начаты соответствующие проверочные мероприятия. На место выехал городской прокурор Денис Андреев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика