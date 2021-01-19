В Химках из окна многоэтажки выпали две девочки
По факту произошедшего начата прокурорская проверка.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
В Подмосковье из окна жилого дома упали две девочки-подростка. Одна из них погибла, вторая госпитализирована.
Инцидент произошел в городе Химки на улице Лесная. Сообщается, что девочки упали на козырек подъезда.
По данным регионального управления прокуратуры, обстоятельства случившегося выясняются, начаты соответствующие проверочные мероприятия. На место выехал городской прокурор Денис Андреев.