«Газпром» предупредил о возможной приостановке «Северного потока - 2»

Российский концерн «Газпром» может приостановить или отложить завершение строительства газопровода «Северный поток - 2» по политическим причинам и завершить работу, «как только это станет разумно возможным».

Как пишет Reuters со ссылкой на проспект размещения евробондов, в заявлении «Газпрома» указано, что компания сталкивалась и будет продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, которые связаны с подобными крупными проектами.

«В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта», - указано в сообщении.

В Министерстве экономики и энергетики ФРГ накануне предупредили, что 19 января США намерены наложить санкции на российское судно, которое участвует в достройке трубопровода «Северный поток - 2». По информации немецких СМИ, Вашингтон намерен ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна» и его владельца ООО «КВТ-Рус».