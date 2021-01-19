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Ученые назвали самый вредный для Земли кофе

Светлана Иванова
14:21 19.01.2021
Главную роль при оценке углеродного следа кофейных напитков играет молоко.
Ученые назвали самый вредный для Земли кофе
© Фото: Torsten Schon, imagebroker, Globallookpress
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Ученые оценили, как производство кофе влияет на состояние планеты. Авторы нового исследования посчитали углеродный след при разных способах приготовления популярного напитка.

В частности, четыре популярных кофейных напитка, приготовленных в популярной сети кофеен из зерен арабика из Бразилии и Вьетнама, изучили на предмет показателей выбросов СО2. Речь идет об эспрессо, капучино, латте и флэт уайт.

Оказалось, что самый высокий углеродный след имеет латте (около 0,55 кг), за ним следует капучино (0,41 кг). Флэт уайт (0,34 кг) разместился на третьем месте по показателям выбросов СО2, а эспрессо (0,28 кг) занимает последнюю позицию, пишет Daily Mail.

Объясняя полученные результаты, авторы отметили, что главную роль в углеродном следе кофейных напитков играет молоко. Чтобы сделать кофе более экологичным, ученые предлагают искать животному молоку растительную альтернативу, считает один из авторов исследования - профессор географии из Университетского колледжа Лондона Марк Маслин.

Стоит отметить, что при выращивании и экспорте одного килограмма кофе сорта арабика в среднем в атмосферу попадает 15,33 килограмма углекислого газа. Эта цифра падает до 3,51 килограмма CO2 на килограмм кофе при следовании более разумному подходу, предполагающему использование меньшего количества удобрений, экономное потребление воды и энергии и доставку зерен грузовым судном, а не самолетом.

Кофе вредит окружающей среде не только из-за высокого уровня эмиссий СО2, выращивание кофейных зерен требует значительных ресурсов и площадей. По оценкам экспертов, только в Перу 25% вырубок лесов связано с кофейными плантациями.

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