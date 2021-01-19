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СМИ: Байден предложил послу США в России временно сохранить за собой пост

Анна Берестовая
01:39 19.01.2021
Большая часть дипломатов, как предполагается, покинут свои посты при смене власти в стране.
СМИ: Байден предложил послу США в России временно сохранить за собой пост
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Действующий американский посол в РФ Джон Салливан может на некоторое время задержаться на занимаемой должности. Соответствующее предложение сделал дипломату следующий президент США Джо Байден.  

Салливан стал одним из крайне ограниченного числа назначенных на пост при Дональде Трампе дипломатов, которые не будут сразу же смещены при смене администрации страны. Избранный глава государства оценивает позицию посла в России как слишком важную для того, чтобы оставлять ее пустующей даже на время. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ранее посол Соединенных Штатов отозвался о событиях в Вашингтоне и штурме Капитолия как о «жестоком и преступном нападении». Он также выразил уверенность, что американский народ вместе сумеет преодолеть «мрачный момент» в истории страны.

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