В Красноярске мошенник в форме ГИБДД похитил 23 миллиона рублей

В Красноярске задержали мужчину, который выдавал себя за сотрудника ГИБДД и похитил тем самым более 23 миллионов рублей.

В соответствии с данными следствия, мошенник рассказывал своим знакомым, что начал служить в полиции и может помочь купить арестованные автомобили по заниженной цене. Для большей убедительности он приобрел форму сотрудника ГИБДД. Сразу после того, как люди переводили мужчине крупные суммы денег, он переставал выходить на связь. Таким способом он обманул порядка 20 человек.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с угрозой до десяти лет лишения свободы.