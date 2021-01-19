В Госдуме оценили идею создания COVID-паспортов

Создание COVID-паспортов - очень важный и нужный шаг, однако нужно посмотреть, кем и как должна быть использована подобная информация. Как заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, эта информация необходима в первую очередь для врачей, медиков и работников санэпидслужбы.

«Сейчас поднимается тема, например, COVID-паспортов. Дело это очень важное и нужное. Но нужно понимать, кем и как подобная информация должна быть использована», - цитирует заявление Морозова РИА Новости.

Ранее введении в регионе антиковидных паспортов заявил глава Башкирии Радий Хабиров. Их, по его словам, будут получать жители республики с антителами, благодаря чему можно будет снять множество ограничений и стимулировать людей проходить вакцинацию от коронавируса.