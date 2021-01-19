Возбуждено уголовное дело после гибели капитана сухогруза у берегов Турции
17 января стало известно о затонувшем судне на севере Турции, в районе провинции Бартын. На его борту находилась команда из двух россиян и десяти граждан Украины.
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Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту гибели капитана сухогруза «Арвин» у берегов Турции.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)», - сообщила помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
17 января стало известно о затонувшем судне на севере Турции, в районе провинции Бартын. Сухогруз следовал из Грузии в Болгарию под флагом Палау. На его борту находилась команда из двух россиян и десяти граждан Украины. Турецким спасателям удалось поднять из воды шестерых моряков, одним из которых оказался гражданин России - старший механик судна.