В стране и мире Возбуждено уголовное дело после гибели капитана сухогруза у берегов Турции Алена Миронова 17 января стало известно о затонувшем судне на севере Турции, в районе провинции Бартын. На его борту находилась команда из двух россиян и десяти граждан Украины. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту гибели капитана сухогруза «Арвин» у берегов Турции. «Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)», - сообщила помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская. 17 января стало известно о затонувшем судне на севере Турции, в районе провинции Бартын. Сухогруз следовал из Грузии в Болгарию под флагом Палау. На его борту находилась команда из двух россиян и десяти граждан Украины. Турецким спасателям удалось поднять из воды шестерых моряков, одним из которых оказался гражданин России - старший механик судна. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика