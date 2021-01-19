В Кремле оценили идею введения COVID-паспортов

Окончательной позиции Кремля по поводу так называемых «ковидных паспортов» для перемещения внутри России и между странами пока нет, однако данная тема обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Тема циркулирует, ее прорабатывают», - сказал он.

Песков напомнил, что такой вопрос звучал на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.

«Эта тема была отфиксирована в перечне поручений президента по итогам пресс-конференции», - уточнил пресс-секретарь президента.

Песков назвал коронавирус новой реальностью, «в которой мы будем жить еще неопределенное время», поэтому для облегчения жизни граждан в данных условиях прорабатываются разные варианты.

Пресс-секретарь президента также назвал вопрос введения QR-кодов для сделавших прививку от коронавируса одним из проявлений информационной кампании по вакцинации. Песков указал на необходимость дополнительных разъяснений, «с какой целью давать гражданам такие QR-коды и чего будут лишены граждане, у которых таких кодов нет».

Первым регионом, решившим ввести антиковидные паспорта для местных жителей, в организме которых сформировались антитела к COVID-19, стала Башкирия. Отмечается, что оформить такой паспорт жители могут с 18 января через портал госуслуг.