В Китае нашли новый очаг заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Китае зафиксировано 118 новых случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Почти половину из них, а именно 43, выявили в северо-восточной провинции Цзилинь.

Примечательно, что всего неделю назад в этом регионе выявили лишь единичные случаи заражения. Как отмечают СМИ, вспышку в провинции спровоцировал зараженный COVID-19 мужчина, который продавал товары для здоровья для пожилых людей. Позднее выяснилось, что он совершил четыре поездки на поезде, три поездки на автобусе и поездку на метро между Хэйлунцзян и Цзилинь, во время которых он заразил порядка 79 человек, которые впоследствии посещали рекламные семинары, а затем заразили 23-х своих родственников.

Ранее глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса. 31 декабря 2019 года китайские власти сообщили миру о вспышке неизвестной пневмонии в Ухани. Ван И отметил, что Китай находился на переднем крае борьбы с дезинформацией, попытками политизации и стигматизации.