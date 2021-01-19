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Названы регионы-лидеры по записи на вакцинацию от COVID-19 через Госуслуги

Валентина Пескова
12:44 19.01.2021
В правительстве РФ напомнили, что на портале действует форма обратной связи населения по организации медицинского обслуживания в период пандемии.
Названы регионы-лидеры по записи на вакцинацию от COVID-19 через Госуслуги
© Фото: mos.ru
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С началом повсеместной вакцинации от коронавируса в России граждане могут записываться на прохождение процедуры через портал госуслуг. За неполные сутки с момента появления такой возможности чаще всего этой электронной формой пользовались москвичи, которые подали более 350 заявок на вакцинацию.  

«Далее идут Самарская и Московская области - от них поступило по 230 заявок, чуть меньше на Сахалине - 213, в Тюменской области - 178, Краснодарском крае - 177», - сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Данная форма услуги действует пока в тестовом режиме, и пока идет отладка механизма, где-то могут возникать сложности, объяснил представитель правительства РФ. Но очевидных проблем с работой системы пока не обнаружено.

В десятку по обращению за вакцинацией через Госуслуги также вошли Удмуртская Республика, где подано 140 заявок, Брянская область - 128, Новосибирская область - 123 и Мурманская область, где 117 граждан записались на прививку.

Кроме этого, с 18 января на Госуслугах запущена система обратной связи по вакцинации, куда граждане могут сообщать про возникающие проблемы с записью, нехваткой вакцины или сформулировать свои претензии по оказанию услуги.

Массовая вакцинация COVID-19 в РФ началась по поручению президента 18 января. В 2021 году власти планируют привить от коронавируса 60% населения России, или, без учета переболевших, - 68,6 миллиона человек.

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