В Хабаровске проходят крещенские купания с учетом антиковидных мер

Крещенские купания в Хабаровске в этом году проходят с учетом антиковидных мер.

Обычно каждый год в городе оборудуют не менее десяти купелей, однако в этом году из-за пандемии коронавируса обустроили только одну - на Амурской протоке. Рядом установили пять палаток, в которых можно переодеться, обсохнуть и согреться. Чин освящения воды прошел в 11.00.

Погода по-настоящему соответствует атмосфере Крещения - мороз окреп до минус 30 градусов, постоянно дует ветер, порой даже сбивая с ног. Несмотря на суровую погоду, желающие окунуться выстраиваются в очередь. Среди них есть даже дети.