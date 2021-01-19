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В Хабаровске проходят крещенские купания с учетом антиковидных мер

Мария Герман
Алена Миронова
12:59 19.01.2021
В этом году из-за пандемии коронавируса в городе обустроили только одну купель - на Амурской протоке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Крещенские купания в Хабаровске в этом году проходят с учетом антиковидных мер.

Обычно каждый год в городе оборудуют не менее десяти купелей, однако в этом году из-за пандемии коронавируса обустроили только одну - на Амурской протоке. Рядом установили пять палаток, в которых можно переодеться, обсохнуть и согреться. Чин освящения воды прошел в 11.00.

Погода по-настоящему соответствует атмосфере Крещения - мороз окреп до минус 30 градусов, постоянно дует ветер, порой даже сбивая с ног. Несмотря на суровую погоду, желающие окунуться выстраиваются в очередь. Среди них есть даже дети.

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