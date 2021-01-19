В России после COVID-19 выздоровели более 3 миллионов человек

За прошедшие сутки число выздоровевших после COVID-19 россиян увеличилось на 23 262. Всего с начала эпидемии в РФ вылечились 3 002 026 человек. Таким образом, доля выписанных пациентов поднялась до 83,1% от общего числа заразившихся, сообщили журналистам в оперативном штабе.

За сутки выписаны 2 259 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 498 пациентов в Московской области, 496 в Нижегородской области, 428 в Белгородской области, 385 в Свердловской области.

Количество смертей за истекшие сутки в России составило 586 пациентов. Из них 84 человека с COVID-19 умерло в Москве, 69 человек - в Санкт-Петербурге, 36 человек - в Подмосковье - 36. За все время эпидемии коронавирус унес жизни 66 623 человек с этим заболеванием.

Что касается новых случаев заражения COVID-19 в РФ, то их количество за сутки возросло на 21 734. Согласно статистике оперштаба, это стало минимумом с 18 ноября. В относительном выражении прирост составил 0,6%.

В Санкт-Петербурге за сутки был выявлен 3 281 заразившийся, 1 072 человек - в Московской области, 471 - в Нижегородской области, 392 - в Ростовской области, 391 - в Воронежской области.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Костромской области (0,1%), в Республике Тыва, Республике Алтай (по 0,2%), Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Еврейской АО (по 0,3%). В общей сложности с начала пандемии в стране заразились 3 612 800 человек.