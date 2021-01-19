Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В России после COVID-19 выздоровели более 3 миллионов человек

Валентина Пескова
12:04 19.01.2021
Согласно данным оперштаба, доля выписанных пациентов поднялась до 83,1% от общего числа заразившихся.
В России после COVID-19 выздоровели более 3 миллионов человек
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Читайте нас на:

За прошедшие сутки число выздоровевших после COVID-19 россиян увеличилось на 23 262. Всего с начала эпидемии в РФ вылечились 3 002 026 человек. Таким образом, доля выписанных пациентов поднялась до 83,1% от общего числа заразившихся, сообщили журналистам в оперативном штабе.

За сутки выписаны 2 259 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 498 пациентов в Московской области, 496 в Нижегородской области, 428 в Белгородской области, 385 в Свердловской области.

Количество смертей за истекшие сутки в России составило 586 пациентов. Из них 84 человека с COVID-19 умерло в Москве, 69 человек - в Санкт-Петербурге, 36 человек - в Подмосковье - 36. За все время эпидемии коронавирус унес жизни 66 623 человек с этим заболеванием.

Что касается новых случаев заражения COVID-19 в РФ, то их количество за сутки возросло на 21 734. Согласно статистике оперштаба, это стало минимумом с 18 ноября. В относительном выражении прирост составил 0,6%.

В Санкт-Петербурге за сутки был выявлен 3 281 заразившийся, 1 072 человек - в Московской области, 471 - в Нижегородской области, 392 - в Ростовской области, 391 - в Воронежской области.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Костромской области (0,1%), в Республике Тыва, Республике Алтай (по 0,2%), Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Еврейской АО (по 0,3%). В общей сложности с начала пандемии в стране заразились 3 612 800 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.