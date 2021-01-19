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У жителя Архангельска обнаружили 30 самодельных взрывных устройств

Алена Миронова
11:50 19.01.2021
В отношении мужчины возбудили дело по статье «незаконное изготовление взрывных веществ и взрывных устройств».
У жителя Архангельска обнаружили 30 самодельных взрывных устройств
© Фото: ФСБ РФ
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В Архангельске задержали 27-летнего местного жителя, причастного к изготовлению самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

В доме у мужчины нашли 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные их компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, огнепроводной шнур, фитили и другие инициирующие средства.

В отношении мужчины возбудили дело по статье «незаконное изготовление взрывных веществ и взрывных устройств». В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, ведется расследование. 

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