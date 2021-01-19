У жителя Архангельска обнаружили 30 самодельных взрывных устройств

В Архангельске задержали 27-летнего местного жителя, причастного к изготовлению самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В доме у мужчины нашли 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные их компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, огнепроводной шнур, фитили и другие инициирующие средства.

В отношении мужчины возбудили дело по статье «незаконное изготовление взрывных веществ и взрывных устройств». В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, ведется расследование.