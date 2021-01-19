У жителя Архангельска обнаружили 30 самодельных взрывных устройств
В отношении мужчины возбудили дело по статье «незаконное изготовление взрывных веществ и взрывных устройств».
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В Архангельске задержали 27-летнего местного жителя, причастного к изготовлению самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств.
В доме у мужчины нашли 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные их компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, огнепроводной шнур, фитили и другие инициирующие средства.
В отношении мужчины возбудили дело по статье «незаконное изготовление взрывных веществ и взрывных устройств». В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, ведется расследование.