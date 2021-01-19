Житель Ставрополья сделал возлюбленной предложение за 10 минут до схода лавины в Домбае

Житель Ставрополья Евгений Звездилин сделал возлюбленной Марине предложение руки и сердца за 10 минут до схода лавины в Домбае. Об этом сообщил сам юноша на своей стране в Instagram. Звездилин также опубликовал романтическое видео. Счастливая пара запечатлена у надписи «Выше только любовь» на склоне горы Мусса-Ачитара в Домбае.

Предложение, сопровождавшееся классической для такого повода атрибутикой, снимали на видео друзья. Молодой человек преподнес любимой букет цветов, встал на одной колено и, протянув кольцо, спросил о самом заветном. Девушка ответила согласием, и пара продолжила позировать на фоне заснеженных склонов.

Влюбленные не пострадали при сходе лавины, которая накрыла часть обучающего склона на четвертом канатном уровне Домбая, потому что, как передает сайт «Комсомольской правды», уже успели спуститься на безопасный третий ярус.

Под лавину в Карачаево-Черкесии 18 января попали два вагончика (пункты проката горнолыжного снаряжения), повреждено кафе. Под снегом нашли живыми десять человек, еще один скончался.