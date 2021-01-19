Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Уровень одобрения кредитов в России поставил трехлетний антирекорд: на фоне пандемии банки начали отказывать заемщикам из-за экономической неопределенности. Как подсчитали в Национальном бюро кредитных историй, в 2020 году банки РФ одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты - это 33,9%. По сравнению с 2019 годом доля удовлетворенных обращений упала на три пункта, обновив трехлетний минимум.

Согласно отчету НБКИ, банки ужесточили кредитную политику не во всех сферах. Больше всего отказов было в кредитах на покупку автомобиля: отклонено 62% заявок на ссуды против 56,5% в 2019 году. Уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт упал до 31,2%. С наибольшей лояльностью банки выдавали заемщикам только ипотечные кредиты на жилье, удовлетворив 71,3% обращений, пишет РБК.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, уровень одобрения ипотечных кредитов стал рекордно высоким за последние четыре года, что связано со снижением ставок в соответствии с введенными льготными программами господдержки.