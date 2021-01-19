Эксперт рассказал о пользе гранатового сока при профилактике коронавируса

Специалист по биологической защите Георгий Фролов рассказал «Звезде» о продуктах, которые позволят укрепить иммунитет при профилактике коронавируса в холодную погоду. По словам эксперта, следует употреблять вещества, способствующие ускорению метаболизма в клетках и стимулирующие работу сердца.

«Это может быть гранатовый сок – он содержит большое количество железа, которое организм начинает сразу "осваивать". Также следует употреблять ударные дозы витамина C. При больших концентрациях этого витамина, в клетках включается процесс его вывода. Это увеличивает скорость метаболизма и кровь разжижается. Основная опасность коронавируса как раз заключается в чрезмерном загущении крови из-за образования большого количества белков, вызванного вирусом» - отметил Фролов.

Также эксперт посоветовал сократить количество употребляемого алкоголя, так как он способствует увеличению густоты крови. Фролов отметил, что в холодную погоду воздух становится более сухим и концентрация коронавируса в нем снижается.