В США арестовали предполагаемую похитительницу ноутбука Нэнси Пелоси

В США в штате Пенсильвания арестовали участницу штурма здания Конгресса Райли Джун Уильямс. ФБР проверяет ее на причастность к пропаже ноутбука спикера палаты представителей Нэнси Пелоси с целью продажи якобы российским спецслужбам.

Обвинения в краже Райли Джун Уильямс еще не предъявили. В настоящий момент проводится проверка. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Ранее в США задержали участника штурма Капитолия, закинувшего ноги на стол Пелоси. Мужчине предъявили обвинения в насильственном проникновении и краже государственной собственности.

Массовые беспорядки произошли в среду в Капитолии, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Протестующие ворвались внутрь здания и окружили зал сената, нанеся материальный ущерб. Полиция применила слезоточивый газ для разгона сторонников Трампа. В ходе протестов погибли пять человек.