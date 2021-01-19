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В США арестовали предполагаемую похитительницу ноутбука Нэнси Пелоси

Алена Миронова
11:22 19.01.2021
Райли Джун Уильямс обвиняют в незаконном проникновении на территорию Конгресса и нарушении общественного порядка.
В США арестовали предполагаемую похитительницу ноутбука Нэнси Пелоси
© Фото: FBI
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В США в штате Пенсильвания арестовали участницу штурма здания Конгресса Райли Джун Уильямс. ФБР проверяет ее на причастность к пропаже ноутбука спикера палаты представителей Нэнси Пелоси с целью продажи якобы российским спецслужбам. 

Обвинения в краже Райли Джун Уильямс еще не предъявили. В настоящий момент проводится проверка. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Ранее в США задержали участника штурма Капитолия, закинувшего ноги на стол Пелоси. Мужчине предъявили обвинения в насильственном проникновении и краже государственной собственности.

Массовые беспорядки произошли в среду в Капитолии, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Протестующие ворвались внутрь здания и окружили зал сената, нанеся материальный ущерб. Полиция применила слезоточивый газ для разгона сторонников Трампа. В ходе протестов погибли пять человек.

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