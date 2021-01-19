Власти Германии могут обязать людей носить респираторы

Минздрав Германии в настоящее время рассматривает вопрос введения требования о повсеместном ношении респираторов на территории всей страны. Для защиты от распространения инфекции коронавируса предлагается использовать респираторы FFP2, которые плотнее обычных медицинских масок.

Подобного рода правило уже ввели власти федеральной земли Бавария, пишет Bild.

Сейчас в Германии наблюдается нехватка поставок данного вида респираторов, однако в Минэкономики ФРГ добавили, что в стране возможно наладить производство 750 миллионов масок класса FFP2/FFP3 в год.