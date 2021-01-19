Медики назвали простой способ снизить артериальное давление

Стретчинг, представляющий собой упражнения на растяжку и гибкость, лучше ходьбы помогает снизить высокое давление. О том, что растяжка может быть более полезной для этих целей людям с гипертонией, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного Journal of Physical Activity and Health. Выдержки приводит Sciencealert.

В новой работе приняли участие 40 мужчин и женщин, средний возраст которых составил 61 год. В ходе восьминедельного эксперимента люди с умеренным повышенным давлением практиковали либо 30-минутные занятия по стретчингу пять раз в неделю, либо прогулки быстрым шагом в течение такого же времени.

После завершения эксперимента выяснилось, что у тех, кто практиковал стретчинг, по всем параметрам наблюдалось более значительное снижение давления.

«Все думают, что стретчинг - это просто растяжка мышц. Но когда вы растягиваете мышцы, вы также растягиваете все кровеносные сосуды, которые питают мышцы, включая артерии», - объясняет особенность спортивного направления один из авторов работы, Фил Чилибек, изучающий кинезиологию в Университете Саскачевана в Саскатуне, Канада.

В результате уменьшается жесткость артерий, что приводит к снижению сопротивления кровотоку.

Авторы работы также связывают способность стретчинга снижать давление с медленным контролируемым дыханием, которое, подобное йоговской практике, естественным образом сопровождает занятия по растяжке.