В стране и мире Правительство обязало операторов связи обеспечить бесплатные звонки на номер 122 по COVID-19 Алена Миронова Короткий телефонный номер 122 появился в России в конце ноября 2020 года. За его работой наблюдают в круглосуточном режиме. © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости Читайте нас на: Правительство обязало операторов связи обеспечить бесплатный вызов на единый номер 122 по вопросам, связанным с коронавирусом. Документ разработало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Благодаря данной инициативе, граждане получат гарантированную возможность круглосуточного бесплатного вызова единой службы оперативной помощи. Короткий телефонный номер 122 появился в России в конце ноября 2020 года. За его работой наблюдают в круглосуточном режиме. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика