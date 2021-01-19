Умер телевизионный журналист Игорь Выхухолев

В Москве умер ведущий выпусков «Новостей» и программы «Время» на Первом канале Игорь Выхухолев. Телевизионного журналиста не стало на 67-м году жизни.

О смерти отца сообщила его дочь Мария Выхухолева.

«Папа умер вечером 18 января», - цитирует ее ТАСС.

Причиной смерти тележурналиста, по словам дочери, стали проблемы с сердцем.

Игорь Выхухолев с 1991 года работал комментатором в ГТРК «Останкино», затем с 1992 по 1996 год он был постоянным ведущим программы «Время» на ОРТ, с 1995 года вел выпуски «Новостей», в 2005 году стал шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ Первого канала, а в 2006 году перешел в ВГТРК.